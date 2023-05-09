“التوقيف” مع “الغرامة ” لمسؤول رياضي تحرش بمدربة

هبة بريس _ رياضة

صدمت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مسؤولا بنادي الرجاء الرياضي البيضاوي فرع كرة القدم النسوية، بعقوبة التوقيف لمدة زمنية طويلة.

ووفق ما كشفت عنه الجامعة في بلاغ عممته على موقعها الرسمي، فقد قررت لجنة الاخلاقيات التابعة لها بعد اجتماعها، “توقيف ( أ ن) عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 6 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم”.

وبسطت الجامعة في بلاغها، أسباب عقوبة لجنة الاخلاقيات في حق المسؤول في نادي الرجاء لكرة القدم النسوية، مؤكدة أنه قام بتغيير “مدة العقد الذي يربط المدرب عادل فارس مع نادي أطلس 05 فقيه بنصالح قبل أن يندمج الفريق الأخير مع نادي الرجاء الرياضي”.

ومن الأسباب الجسيمة أيضا، مضايقة المسؤول الموقوف لـ “خديجة اليزيدي مدرب حارسات المرمى لفريق الرجاء الرياضي والتحرش بها وتهديدها بالإيقاف عن ممارسة مهامها كمدربة في حال عدم الاستجابة لمتطلباته”.

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