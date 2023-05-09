والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ابني”

هبة بريس - وكالات

خرج خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، ببيان رسمي رد فيه على كل الشائعات والتكهنات حول مستقبل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وأكد خورخي ميسي أنه ونجله لم يتفقا مع أي ناد حتى الآن من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل.

وقال خورخي في بيان نشره اليوم الثلاثاء عبر خاصية “ستوري” في حسابه على موقع “إنستغرام”: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل.

لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان.

هناك دائما الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة.

لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي.

هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم.

ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم”.

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