والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ابني”

2023-05-09 / 16:56
0
هبة بريس - وكالات

خرج خورخي هوراسيو ميسي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، ببيان رسمي رد فيه على كل الشائعات والتكهنات حول مستقبل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وأكد خورخي ميسي أنه ونجله لم يتفقا مع أي ناد حتى الآن من أجل الانضمام إليه الصيف المقبل.

وقال خورخي في بيان نشره اليوم الثلاثاء عبر خاصية “ستوري” في حسابه على موقع “إنستغرام”: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ميسي إلى أي فريق في الموسم المقبل.

لم يتم اتخاذ القرار بعد، ولن يتم النظر في هذا الأمر حتى ينهي ميسي، موسمه مع باريس سان جيرمان.

هناك دائما الكثير من الشائعات والأقاويل التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك يمكننا التأكيد بأن هذه الأخبار غير صحيحة.

لا اتفاقات مع أي فريق حتى الآن، لا شفهي ولا موقع ولا متفق عليه، ولن يكون هناك حتى نهاية الموسم الحالي.

هناك قلة احترام من الإعلام، بعض الأشخاص يقومون بخداع الآخرين بطريقة متعمدة دون تقديم دليل على صحة مزاعمهم، من أجل تحويل أي شائعة خبيثة إلى خبر حقيقي يخدم مصالحهم.

ينبغي أن يقوم هؤلاء الأشخاص بشرح أسباب عدم التحقق من المعلومات التي ينشرونها، ولا يريدون أن تفسد الحقيقة، أخبارهم”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

“حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

2023-05-09 / 18:21
Photo of شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط لتحقيق التأهل

شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط…

2023-05-09 / 13:45
Photo of في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين قدماء اللاعبين المغاربة و الأفارقة

في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين…

2023-05-09 / 12:13
Photo of فرانس برس: “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”

فرانس برس: “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”

2023-05-09 / 11:40
Photo of الكشف عن تفاصيل العرض النهائي لبرشلونة بشأن التعاقد مع أمرابط

الكشف عن تفاصيل العرض النهائي لبرشلونة بشأن التعاقد مع…

2023-05-09 / 11:17
Photo of لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي اتحاد طنجة

لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي…

2023-05-08 / 22:13
Photo of (فيديو) حمد الله يسجل هدفا جديدا ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام أبها

(فيديو) حمد الله يسجل هدفا جديدا ويساهم في قيادة…

2023-05-08 / 22:09
Photo of فولهام يعمق معاناة “ثعالب ليستر” في الدوري الإنجليزي

فولهام يعمق معاناة “ثعالب ليستر” في الدوري الإنجليزي

2023-05-08 / 21:21
Photo of “البطولة”٢..عقوبات في حق مسؤولين ومدربين

“البطولة”٢..عقوبات في حق مسؤولين ومدربين

2023-05-08 / 18:53
Photo of ماسينا يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ماسينا يتقمص دور المهاجم ويسجل هدفا أمام سامبدوريا في…

2023-05-08 / 18:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق