الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: نواجه حربا حقيقية والغرب يريد تدمير روسيا

2023-05-09 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إن بلاده تواجه حربا حقيقية وإن الغرب يريد تدمير روسيا.

وقال بوتين في كلمة له بمناسبة “يوم النصر” إن العالم يشهد “نقطة تحول”، مشددا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام.

وقال الرئيس الروسي إن “النخب الغربية تظهر حالة من العداء والكره لروسيا”.

وأضاف أن “المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائما مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعا للمساعدة ونصلي لأجلكم”.

وأكد بوتين على أن “ذكرى النصر مقدس بالنسبة لروسيا، نحن نقدر المشاركين في هذا الانتصار”، وأن “محاولة تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية سينسف مراكز التطور، والاستعلائية الغربية تحول العالم إلى مأساة”.

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