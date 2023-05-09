رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز البيضاء

هبة بريس - البيضاء

إهتزت إقامة الزبير بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، على وقع إشتعال النيران في جسد سيدة ، مساء الإثنين 8 ماي الجاري .

ووفق مصادر مطلعة لهبة بريس ، فإن شابادخل مع سيدة في الاربعينات من عمرها في علاقة غرامية لم تتم بالزواج بسبب رفض الأهل ، مما تطور الى خلافات إنتهت بحريق السيدة ، نقلت على إثره في حالة حرجة الى مستشفى الحسني و منه الى المستشفى الجامعي ابن رشد.

الحادث، أعقبه إستنفار أمني لدائرة الشرف ومصالح الشرطة القاضئية بالحي الحسني للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم ، بعد تضارب الأراء في الجهة المتسببة فيه ، حيث يروج أن الضحية هي من أقدمت على إحراق نفسها ،و جهات أخرى ترى أن الفاعل هو العشيق .

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