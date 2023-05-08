من جديد .. الجزائر تستأجر ست طائرات مكافحة للحرائق

هبة بريس _ الرباط

كشفت مجلة ‘‘جون أفريك’’ الفرنسية، أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات عاجلة لاستئجار ست طائرات مكافحة للحرائق من دولة تشيلي، بما في ذلك طواقم الطائرات،

واعلنت الحكومة الجزائرية رسميا في صيف 2021 عن صفقة لشراء أربع قاذفات مائية من الشركة المصنعة الروسية Beriev Aircraft سعة كل واحدة منها 12 ألف لتر، ومجهزة بإمدادات محددة من مياه البحر، مقابل 240 مليون دولار.

غير أن السلطات بدأت للتو إجراءات عاجلة لاستئجار ست طائرات مكافحة حرائق تشيلية مكافحة، تبلغ سعتها 3 آلاف لتر، وسيتم تسليمها اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك بسبب التأكيد على أن الصفقة مع المورّد الروسي لا يمكن الوفاء بها بالكامل في عام 2023

وحول نفس الموضوع اكدت صحيفة إسبانية إن الجزائر فضلت دفع ثمن باهض وصل لأكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى، في الحرائق على قبول المساعدة الإسبانية في إطفاء الحرائق بسبب الخلاف الدبلوماسي،

وأشارت “إلكونفيدنشال” إلى أن الجزائر ألغت صفقة مع شركة إسبانية متخصصة في مكافحة الحرائق كانت ستزودها بطائرات متخصصة، وفضلت بدلا من ذلك طائرة روسية سبق لها أن تحطمت.

وبحسب التقرير، الصحفي فقد فشلت الطائرة الروسية في إفراغ المياه على النيران، والتزمت الحماية المدنية الجزائرية الصمت حيال ذلك، رغم أنها سبق أن نشرت في مناسبات أخرى مقاطع فيديو لتدخلاتها في مكافحة الحرائق.

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