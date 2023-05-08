يوم بعد التتويج بكأس الملك.. السطو على منزل نجم ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية عن فتح تحقيق في حادث سطو وقع، ليلة الأحد الإثنين، في منزل مهاجم ريال مدريد رودريغو.

ووفق مصادر أمنية إسبانية، فعملية السطو وقعت في منزل الدولي البرازيلي في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد “هذا (الإثنين) في الصباح المبكر”، موضحة أن “حارس أمن خاص أخطر” الشرطة.

وأضافت عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث اكتشفوا “الباب مكسوراً وغرفاً عدة مقلوبة”، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.

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