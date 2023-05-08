مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي العربي الإفريقي بزاكورة

2023-05-08 / 13:41
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القسم الفني : هبة بريس

اختيرت الممثلة والمخرجة المغربية مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي التي تستضيفها مدينة زاكورة من 20 الى 24 نونبر 2023.

وتضم لجنة تحكيم هذه المسابقة، التي ستشارك فيها عددا من الأفلام الدولية العربية والإفريقية الجديدة، بعد عميلة الانتقاء التي تشرف عليها لجنة متخصصة، مثل نور غرابي من تونس/ فرنسا، وديسيديريا راينر من ايطاليا.

وتتبارى أفلام المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة السينمائية، التي تنظمها جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة، بدعم من عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي، حول عدد من الجوائز القيمة أرفعها الجائزة الكبرى.

وبالمناسبة اختارت إدارة المهرجان، الفنانة والمسرحية العالمية دومتيلا رولفو كاليبريو من ايطاليا، وهي من العائلة الملكية البلجيكية، مديرة فنية لهذه الدورة، حيث تم السنة الماضية تكريمها كضيفة شرف.

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