أسعار البصل تتراجع الى 3 دراهم.. والدجاج يواصل الارتفاع

2023-05-08 / 09:58
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هبة بريس - الرباط

سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار البصل إلى 3دراهم بعدما بلغت سعر 15 درهما خلال شهر رمضان،  وتراجعت أسعار الطماطم إلى 6 دراهم، والبطاطس بين 5 و7 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر الفلفل في 7 دراهن بمعظم الأسواق.

وعرفت أسعار الدواجن ارتفاعا صاروخيا بمعظم محلات بيع الدجاج بمختلف المدن، حيث تراوح سعر الدجاج الحي بين 26 و28 درهما، والمذبوح بين  42 و48 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.70 سنتيما و1.80 سنتيما حسب حجمه.

وأمام هذا الارتفاع، قرر عدد من المواطنين مقاطعة اقتناء الدجاج، خاصة بعد استقرار أسعار اللحوم ووفرة السمك بكافة أنواعه بالأسواق.

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‫5 تعليقات

  1. يجب علا الدولة ان تراعي مدخول العامل البسيط الدي لا حول ولا قوة له الا بالله

  2. الله المعين استعنا به في هذه الدنيا الغالية ونرجو رحماته علينا هو ارحم بنا

  3. قرار صائب لمقاطعت اقتناء الدجاج لنطبق ماقاله صبحانه وتعالا في كتابه الحكيم كولو من فومه وعدسها وبصلها صدق الله العضيم

  4. كالو ناس ازمان آش عند الميت مايدير قدام غسالو دايرين مابغيتو الله امعا المسكين

  5. البصل 3دراهم الخضارية أما البصل الذي كان ب 15درهم لم يعرف أي انخفاض باركا من الكذب.
    موقع ديال التطبيل

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