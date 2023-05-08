أسعار البصل تتراجع الى 3 دراهم.. والدجاج يواصل الارتفاع

هبة بريس - الرباط

سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار البصل إلى 3دراهم بعدما بلغت سعر 15 درهما خلال شهر رمضان، وتراجعت أسعار الطماطم إلى 6 دراهم، والبطاطس بين 5 و7 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر الفلفل في 7 دراهن بمعظم الأسواق.

وعرفت أسعار الدواجن ارتفاعا صاروخيا بمعظم محلات بيع الدجاج بمختلف المدن، حيث تراوح سعر الدجاج الحي بين 26 و28 درهما، والمذبوح بين 42 و48 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.70 سنتيما و1.80 سنتيما حسب حجمه.

وأمام هذا الارتفاع، قرر عدد من المواطنين مقاطعة اقتناء الدجاج، خاصة بعد استقرار أسعار اللحوم ووفرة السمك بكافة أنواعه بالأسواق.

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