الإفراج عن النائب الأردني الموقوف في إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، صباح الأحد، عن تسليم النائب الأردني المعتقل عماد العدوان، الى السلطات الأردنية لاستكمال التحقيق وفق الإعلام العبري.

وقال موقع ” واللا” العبري نقلا عن الشاباك: ” تم تسليم النائب الأردني عماد العدوان إلى السلطات الأردنية لاستكمال إجراءات التحقيق ومحاكمته، في أعقاب تهريبه السلاح إلى الأراضي الفلسطينية، حيث قام منذ فبراير 2022 بتنفيذ 12 عملية تهريب مختلفة إلى “إسرائيل” باستخدام جواز السفر الدبلوماسي”.

وزعم الموقع العبري ان عملية التهريب شملت “العصافير والطيور والسجائر الإلكترونية والأسلحة والذهب”.

وكان جواد بولص، محامي العدوان، قال في وقت سابق اليوم إنه أبلغ بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها الأحد.

وأضاف المحامي بولص ، في تصريحات لقناة “المملكة” أوردتها على موقعها الإلكتروني:”أبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، ما يعني قانونيا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفا”.

كانت السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان يوم 23 نيسان/ أبريل بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

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