سطات…أصحاب ” لَكْرَارْسْ” يحتلون الساحات ويعرقلون التحركات

2023-05-06 / 23:32
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد الهدنة الغير المعلنة بين السلطات المحلية بمدينة سطات والباعة المتجولين الذين عاثوا في الأرض فسادا، عاود هؤلاء انتشارهم التاكتيكي من جديد بالشوارع العامة وبالقرب من المساجد معرقلين حركة السير ومهددين تحركات المواطنين الذين باتوا يعانون معاناة حقيقية خلال تنقلاتهم.

وقد رصدت”هبة بريس” مساء اليوم السبت، أعدادا كبيرة من العربات المجرورة بالدواب بساحة محمد الخامس وبزنقة الذهيبية وزنقة ” الليحفية” وأزقة وشوارع أخرى، حيث عمد أصحاب هذه الأخيرة على شد وثاق دوابهم من الأعناق على أعمدة مصابيح وعلامات التشوير، ووضع العربات المحملة بالخضروات والفواكه أمام الساحات والأماكن العامة، في صورة توحي بأننا نعيش العصر الحجري، وليس الألفية الثالثة.

وفي هذا الصدد نددت فعاليات جمعوية وعدد كبير من ساكنة المدينة بالوضعية الكارثية التي أضحت عليها المدينة على مختلف الأصعدة، مطالبة المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالتحرك لمحاربة الظاهرة وانقاذ المدينة والإعتناء بها، ووضع حد لظاهرة الباعة المتجولين ومنعهم من معاودة احتلال الشوارع والأماكن العامة من جديد.

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