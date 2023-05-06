بنكيران يدعو الجزائر لأخذ العبرة من الحرب الروسية الأوكرانية

هبة بريس - الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والرئيس الأسبق للحكومة، أن الجزائر عليها تستشعر خطورة السياق العالمي ، داعيا حكامها الى أخذ العبرة من الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف بنكيران خلال افتتاح المؤتمر الثالث لصيادلة حزبه، اليوم السبت بالرباط، ان ” فتح الحدود سيسمح للجزائريين بدخول المغرب وزيارة الأماكن السياحية، والجزائريات سيقتنين القفطان المغربي، وهو ما يضرب له الحساب حكام الجزائر ويمنعون الشعب الجزائري من ذلك”.

واردف بنكيران قائلا “إن ضُغوطات مورست على منظمة التعاون الإسلامي لتتخلى عن إسمها الأول الذي كان هو “منظمة الوحدة الإسلامية”، داعيا إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية والإسلامية على غرار ما حققه الاتحاد الأوربي، سيما تحقيق الوحدة بين دول المغرب العربي ومصر ودول جنوب الصحراء.

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