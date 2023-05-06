بسبب السباب وسوء المعاملة.. النادي المصري يعلن إقالة حسام حسن

هبة بريس - وكالات

أعلن النادي المصري البورسعيدي المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت إقالة المدرب حسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة بداعي “تجاوزات غير مقبولة” ضد مجلس الإدارة واللاعبين.

وقال المصري في بيان إنه بسبب “تجاوزات غير عادية وغير مقبولة وغير مبررة” من حسام وإبراهيم ضد مجلس الإدارة والإداريين و”شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم”، فقد تقرر إقالتهما.

وأضاف المصري أن ميمي عبد الرازق سيتولى مهمة تدريب الفريق.

ويحتل المصري المركز الثامن في الدوري برصيد 36 نقطة من 27 مباراة، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، رغم أنه نجح قبلها في تحقيق أربعة انتصارات متتالية.

ووصل المصري إلى قبل نهائي كأس الرابطة، وسيلعب هذا الأسبوع ضد بترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر.

وكان حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر وقائده السابق، قد تولى تدريب المصري للمرة الخامسة في ديسمبر الماضي.

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