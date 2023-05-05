خلال لقاءه بنزار بركة…رئيس حزب “الجمهوريين” الفرنسي يدعم سيادة المغرب على صحرائه

هبة بريس _ الرباط

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استقبل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي إيريك سيوتي Eric Ciotti رفقة الوفد المرافق له، وهو اللقاء الذي جدد من خلاله الضيف الفرنسي موقف حزبه من القضية الوطنية وسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا ذلك أمرا لا جدال فيه، مبرزا في ذات الآن الدور الهام والريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في القارة الإفريقية وفي المغرب الكبير، وعن أهمية علاقاتها مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد حضر هذا اللقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وبرلمانيي الحزب، حسب ما أكده نزار بركة على صفحته الفايسبوكية، مؤكدا أنه تمت مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخرى حول مستقبل العلاقات الثنائية بين الحزبين، خاصة أن حزب الاستقلال وحزب “الجمهوريين” الفرنسي تجمعهما علاقات قديمة ومتينة، كما يتقاسمان عدد من المبادئ والقيم المشتركة والتي تتجلى في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية، مما جعلهما ينتسبان لعدد من التنظيمات والتكتلات الحزبية الدولية لأحزاب الوسط واليمين، (الحزب الشعبي الأوروبي، الاتحاد الديمقراطي الدولي، وأممية أحزاب الوسط).

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