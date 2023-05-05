سعد لمجرد يتربع على عرش الطوندونس المغربي ب “آش خبارك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح النجم المغربي سعد لمجرد جديده الفني “آش خبارك” المصور على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وشارك لمجرد في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي، كل من الفنان عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.

وجدد لمجرد تعامله في “آش خبارك” مع جلال الحمداوي الذي كتب كلماتها، كما قام بتلحينها وتوزيعها، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب الخاص بها، محمد علي العويني.

و استطاعت “آش خبارك” التربع على عرش الطوندونس المغربي و تحقيق نسب مشاهدة عالية، حيث تخطت عتبة المليونين في أقل من 24 ساعة.

هذا و سبق ل”لمعلم” أن روج لجديده الفني عبر مختلق صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، حيث حرص على نشر بوستر للعمل الجديد مرفوق بتعليق مطول.

و قال لمجرد :”فرحان نشارككم هذا العمل الذي صور في بلدي الحبيب المغرب، عمل مغربي قح بكلمات وألحان و توزيع صديقي رفيق الدرب المتميز دائما جلال الحمداوي”.

و واصل :”وإخراج مغربي أيضا من إبداع الصديق ذو النظرة الفريدة من نوعها محمد علي، و من صميم القلب أود أن أشكر أخي الغالي عمر لطفي محبوب المغاربة بدون استثناء وعلى المستوى الشخصي ليس له مثيل في طيبوبته، بحيث أنه مستعد دائما لبذل كل ما في جهده لإنجاح العمل.

و تابع قائلا:”كذلك أختي الممثلة المتألقة صفاء حبيركو التي رغم ظروف الحمل كانت أثناء التصوير في غاية الإحترافية، و بالطبع أشكر صديقي رشيد رفيق الذي خلق جوا فكاهيا كعادته و قام بدور أعطى لمسة رائعة للكليب، وأشكر أيضا النجمة الصاعدة وصال على خفة دمها و أدائها، كما أود أن أشكر حفصاء على مشاركتها أولا معنا وعلى ابتسامتها الدائمة التي نشرت طاقة إيجابية في معظم المشاهد ، و جزيل الشكر خويا محمد أمين الذي نشر روحا جميلة بيننا ، كل التوفيق و التقدير لجميع الممثلين.

و استرسل :”جمهوري القوي الوفي الصامد كنبغيكم ومعمري نسيتكم ولا غادي ننساكم الله يسعدكم والله لا يحرمنا من بعضنا،و في مسك الختام أود أن أنهى كلمتي بأجمل العبارات و أحبها لقلبي “الله يبارك فعمر سيدي” هذا العمل كنهديه ليكم نعم سيدي”.

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