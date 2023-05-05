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منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف “كوفيد-19″ ك”جائحة”

2023-05-05 / 15:59
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة “كوفيد-19” العالمي، المعلن في عام 2020.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة: “اقترحت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بحالات الطوارئ بشأن “كوفيد-19″ إلغاء حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي. لقد اتبعت هذه النصيحة وأعلنت نهاية الوباء”.

وأضاف غيبريسوس، أن جائحة “كوفيد -19” أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت سبعة ملايين فقط.

وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

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