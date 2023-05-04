باللغة العربية.. رونالدو يرد على الشائعات

2023-05-04 / 09:29
0
هبة بريس - وكالات

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي باللغة العربية على الشائعات التي لاحقته في الأيام القليلة الماضية.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من تدريبات النصر على حسابه ugn “تويتر”، وكتب عليها باللغة العربية: “أنا عالمي”.

وزعمت تقارير عدة في الفترة الأخيرة أن كريستيانو رونالدو يرغب في مغادرة النصر خلال الصيف المقبل، بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق الملقب بـ”العالمي”.

وجاء ذلك عقب خسارة النصر فرصة الفوز بلقبي السوبر وكأس الملك، بينما يكافح في دوري روشن السعودي للمحترفين للحفاظ على فرصه في التتويج باللقب.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر السعودي حتى صيف 2025، وكان قد انضم إلى الفريق الأصفر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هبة عبوك: “نعيش في عالم ذكوري.. وكنت أشهر من حكيمي عندما ارتبطنا”

هبة عبوك: “نعيش في عالم ذكوري.. وكنت أشهر من…

2023-05-04 / 12:12
Photo of الوداد الرياضي يتعادل مع ضيفه الجيش الملكي

الوداد الرياضي يتعادل مع ضيفه الجيش الملكي

2023-05-03 / 22:52
Photo of فيروس يبعد نايف أكرد عن مباراة وست هام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيروس يبعد نايف أكرد عن مباراة وست هام ضد…

2023-05-03 / 20:59
Photo of النهضة الأكاديرية لمبتوري الأطراف لكرة القدم تتألق في البطولة الوطنية.

النهضة الأكاديرية لمبتوري الأطراف لكرة القدم تتألق في البطولة…

2023-05-03 / 20:25
Photo of كأس افريقيا …منتخب اقل من 17يتأهل إلى ربع النهائي

كأس افريقيا …منتخب اقل من 17يتأهل إلى ربع النهائي

2023-05-03 / 19:09
Photo of العبور إلى القسم الثاني ..اشتداد الصراع بين “الكوديم” و”أمل تزنيت”

العبور إلى القسم الثاني ..اشتداد الصراع بين “الكوديم” و”أمل…

2023-05-03 / 18:58
Photo of منتخب الفتيان يفوز على نيجيريا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب الفتيان يفوز على نيجيريا ويتأهل إلى ربع نهائي…

2023-05-03 / 18:54
Photo of بالفيديو.. جماهير “باريس سان جرمان” توجه شتائم نابية لميسي

بالفيديو.. جماهير “باريس سان جرمان” توجه شتائم نابية لميسي

2023-05-03 / 18:46
Photo of أبرزهم بونو.. 5 أسود مرشحون للانتقال إلى فرق جديدة خلال الميركاتو الصيفي القادم

أبرزهم بونو.. 5 أسود مرشحون للانتقال إلى فرق جديدة…

2023-05-03 / 17:58
Photo of أحداث الشغب الرياضي بالبيضاء.. ارتفاع حصيلة الموقوفين إلى 270 شخصا

أحداث الشغب الرياضي بالبيضاء.. ارتفاع حصيلة الموقوفين إلى 270…

2023-05-03 / 11:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق