الأمم المتحدة تحذر من حرارة قياسية هذه السنة

2023-05-03 / 12:39
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هبة بريس - وكالات

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء 3 ماي، من أنّ هناك احتمالاً قوياً بأن تتشكّل ظاهرة “إل نينيو El Niño” المناخية هذا العام ممّا قد يرفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة.

وقدّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لتشكّل ظاهرة “إل نينيو” بحلول نهاية يوليوز، بنسبة 80 في المئة بحلول نهاية شتنبر.

وتعتبر “إل نينيو” ظاهرة مناخية طبيعية، ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

وشهد العالم هذه الظاهرة آخر مرة في 2018-2019، حيث أتاحت المجال لحلقة طويلة من ظاهرة “إل نينيا” التي تسبب آثاراً عكسية، خصوصاً انخفاض درجات الحرارة، ومن دون ظاهرة إل نينيا، كان احترار المناخ سيكون أسوأ.

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