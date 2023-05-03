يهم السائقين.. انقطاع مؤقت للطريق الرابطة بين أولاد عامر وأكريز

2023-05-03 / 10:35
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا ابتداءا من يوم الخميس (4 ماي) ولمدة شهر على الطريق الإقليمية رقم 4238 الرابطة بين طريق أولاد عامر وأكريز على مستوى الجماعة الترابية المكرن بإقليم القنيطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الانقطاع سيتم من أجل إنجاز أشغال منشآت بعالية وبمحيط سد المنع في إطار مشروع ربط حوض سبو ونهر أبي رقراق.

وأضاف المصدر ذاته أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الوطنية رقم 1 التي تربط أولاد عامر وسيدي علال التازي، والطريق الإقليمية رقم 4234 الرابطة بين سيدي علال التازي وحد أولاد جلول، والطريق الإقليمية رقم 4201 الرابطة بين حد أولاد جلول وأكريز.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء الأشغال بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى وزارة التجهيز والماء رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق”طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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