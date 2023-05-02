(FILES) In this file photo taken on September 18, 2022 Metropolitan Police officers stand on duty outside of Buckingham Palace. - Police in London on May 2, 2023, arrested a man allegedly armed with a knife and accused of throwing suspected shotgun cartridges into the grounds of Buckingham Palace. (Photo by Louisa Gouliamaki / AFP)

اعتقال رجل ألقى ما يشبه ذخائر إلى داخل حديقة قصر باكينغهام

2023-05-02 / 23:13
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، اعتقال رجل “يشتبه بأنه مسلّح” اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أن “طوقا أمنيا ضرب بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة” مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيا.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به اعتقل نحو الساعة 19,00 (18,00 بتوقيت غرينتش)، علما بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن جوزيف ماكدونالد أن “شرطيين عمدوا فورا إلى اعتقال الرجل” الذي وضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز.

وتابع ماكدونالد “لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم”.

وأضاف أن “شرطيين لا يزالون في الموقع والتحقيقات مستمرة”.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملك تشارلز البالغ 74 عاما لم يكن في القصر وكذلك زوجته كاميلا البالغة 75 عاما.

ولم يشأ مسؤولو القصر الإدلاء بأي تعليق.

في السادس من مايو ستجرى مراسم التتويج التي تعود إلى قبل نحو ألف عام من الاحتفال في كنيسة ويستمنستر، حسب تقليد متبع منذ منذ وليام الفاتح في 1066.

سيتزامن الحدث الذي سيجذب آلاف السياح البريطانيين والأجانب إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بينها الأحد حفلات محلية وحفل موسيقي في قلعة وندسور رفض النجوم البريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الاثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.

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