اليوم الأول من “سيام مكناس”.. غاب الأمير و حضر أخنوش في حفل الافتتاح

هبة بريس من مكناس

افتتحت فعاليات النسخة الخامسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس ظهر اليوم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي كان مرفوقا بمحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و عدد من ممثلي و سفراء الدول المشاركة في المعرض.

و قبل حفل الافتتاح، اتخذت سلطات مكناس كافة الترتيبات التي كان متوقعا أن يحضرها الأمير مولاي الحسن وفق ما تم تأكيده من طرف المنظمين، غير أن تغييرا حدث في آخر اللحظات جعل أخنوش ينوب عن الأمير في إعطاء انطلاقة الافتتاح الرسمي ل”سيام مكناس”.

و قام أخنوش رفقة الوفد المرافق له بزيارة أغلب أقطاب فضاءات العرض، كما كان له لقاء مع ممثلي الدول المشاركة في النسخة الخامسة عشر و كذا العارضين الذين خصص لهم حيزا مهما من الزيارة و في مقدمتهم الفلاحين الصغار و الكسابة الذين تحدث مع عدد منهم بشكل مطول.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، قررت منح بريطانيا لقب ضيف شرف الدورة 15 للملتقى، وذلك بهدف تعزيز إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الفلاحي.

و يتوقع أن تستقطب النسخة الحالية ل “سيام مكناس” حوالي مليوني زائر طيلة أيام العرض التي ستمتذ حتى السابع من شهر ماي خاصة بعد العودة القوية التي تلت انقطاعا دام لثلاث مواسم بسبب أزمة كورونا.

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