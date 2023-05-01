بعد خلافهما لسنوات..محمد سامي ينفي تعاونه مع غادة عبد الرازق

2023-05-01 / 19:19
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نجلاء مزيان : هبة بريس

رفض المخرج المصري محمد سامي، فكرة التعاون مجددا مع مواطنته النجمة غادة عبد الرازق، رغم عودتها للتعليق بشكل إيجابي على منشوراته وأعماله الفنية في خطوة منها لطيّ الخلافات بينهما.

وأكد سامي أنه يتمنى لها كل الخير ولكن لا توجد أي نية للتعاون معها فنياً، لأن صفحة الخلافات القديمة لم تُغلق بعد، مضيفا في لقائه مع برنامج the insider بالعربي:”لا هنلتقي ولا حاجة، الله يوفقها ويكتب لها الخير في حالها يعني”.

وتابع قائلا: العلاقات هترجع لإيه؟ والخلافات اللي بينا قديمة، والموضوع لم ينته ومليش علاقة بغادة عبدالرازق بقبول أو رفض، الواحد بيمشي قدام وبيحقق خطوات إيجابية، ميقعدش يفتش في دفاتره القديمة هيضيع وقته”.

وعن تعليقات غادة عبد الرازق على منشوراته، علق المخرج المصري قائلاً: تعليقها كان جميلاً ومهذباً جداً على شيء إيجابي بنديه للناس، والمنشور اللي كتبته كنت مبسوط وراضي بسعادة أهلي بي، وأنا كنت بحلم أكون مخرج وأنا صغير والحمد لله ربنا حقق لي حلمي”.

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