بنكيران: “هل سيبقى العفاريت والتماسيح يتلاعبون لإقصائنا من كل شيء?”

2023-05-01 / 17:54
0
هبة بريس - الرباط

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، ما وصفه ب”الإقصاء” الذي يتعرض له حزبه والهيئات التابعة له.

وقال بنكيران في كلمته بتظاهرة فاتح ماي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الاثنين “هل نحن مواطنون لنا كل الحقوق التي لعموم المواطنين؟ أم أن العفاريت وأتباعهم من التماسيح سيبقون يتلاعبون لإقصائنا من كل شيء؟”

وأضاف بنكيران قائلا: “بعد هذا الاقصاء، ماذا فعلت هذه الحكومة?.، إنها لم تفعل أي شيء، وأيضا رئيسها، لا يعير اهتماما لأحزاب المعارضة، بل لأحزاب الأغلبية إلا قليلا، وأيضا اقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هل تريدون محونا؟ ليؤكد: نحن موجودون و”ما مفاكينش”، حتى وإن أنزلتم عدد مقاعدنا.” وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالمكسيك.. تسليط الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء

بالمكسيك.. تسليط الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء

2023-05-01 / 17:38
Photo of علي لطفي: عدد من الأسر المغربية تكافح اليوم من أجل العيش

علي لطفي: عدد من الأسر المغربية تكافح اليوم من…

2023-05-01 / 16:47
Photo of بنكيران ل”وهبي”: “آش خصك ألعريان.. الفساد أمولاي”

بنكيران ل”وهبي”: “آش خصك ألعريان.. الفساد أمولاي”

2023-05-01 / 15:54
Photo of نزار بركة وميارة يتعهدان بالدفاع عن حقوق الشغيلة ويستعرضان المنجزات”فيديو”

نزار بركة وميارة يتعهدان بالدفاع عن حقوق الشغيلة ويستعرضان…

2023-05-01 / 14:50
Photo of الحركة الشعبية: فاتح ماي اختبار حقيقي لصدقية شعارات و وعود الحكومة

الحركة الشعبية: فاتح ماي اختبار حقيقي لصدقية شعارات و…

2023-05-01 / 12:09
Photo of رسميا.. البرازيل توافق على اتفاقية عسكرية مع المغرب باحترام وحدته الترابية

رسميا.. البرازيل توافق على اتفاقية عسكرية مع المغرب باحترام…

2023-05-01 / 11:24
Photo of بمشاركة المغرب.. البرلمان العربي يعقد أشغال اجتماعه الثالث 

بمشاركة المغرب.. البرلمان العربي يعقد أشغال اجتماعه الثالث 

2023-05-01 / 10:36
Photo of السكوري يبرز الإنجازات الحكومية الاجتماعية في القطاع العام

السكوري يبرز الإنجازات الحكومية الاجتماعية في القطاع العام

2023-05-01 / 09:22
Photo of حكومة أخنوش تعتزم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بـ 5 % في شتنبر 2023

حكومة أخنوش تعتزم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات…

2023-05-01 / 05:14
Photo of في ظل خيار مأسسة الحوار الاجتماعي.. حكومة أخنوش نجحت في الحوارات القطاعية ‎ ‎

في ظل خيار مأسسة الحوار الاجتماعي.. حكومة أخنوش نجحت…

2023-04-30 / 20:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق