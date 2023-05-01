بنكيران: “هل سيبقى العفاريت والتماسيح يتلاعبون لإقصائنا من كل شيء?”

هبة بريس - الرباط

انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، ما وصفه ب”الإقصاء” الذي يتعرض له حزبه والهيئات التابعة له.

وقال بنكيران في كلمته بتظاهرة فاتح ماي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الاثنين “هل نحن مواطنون لنا كل الحقوق التي لعموم المواطنين؟ أم أن العفاريت وأتباعهم من التماسيح سيبقون يتلاعبون لإقصائنا من كل شيء؟”

وأضاف بنكيران قائلا: “بعد هذا الاقصاء، ماذا فعلت هذه الحكومة?.، إنها لم تفعل أي شيء، وأيضا رئيسها، لا يعير اهتماما لأحزاب المعارضة، بل لأحزاب الأغلبية إلا قليلا، وأيضا اقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هل تريدون محونا؟ ليؤكد: نحن موجودون و”ما مفاكينش”، حتى وإن أنزلتم عدد مقاعدنا.” وفق قوله

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