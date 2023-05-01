بنكيران ل”وهبي”: “آش خصك ألعريان.. الفساد أمولاي”
وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، رسالة شديدة اللهجة، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال بنكيران في كلمته بتظاهرة فاتح ماي الذي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يومه الإثنين “السيد وزير العدل فهاد الوقت ديال حز مز نتا كتقولينا بغيتي شرعا العلاقات الرضائية.. بعدا فالسياسة ايلا بغا الانسان يتكلم على هادشي كيتسنى حتى يكونو الناس واكلين وشاربين وناشطين.. واش نتا الناس مشغولين مع ماطيشة والبصلة والطبطاط والزيت ونتا كتكلم على العلاقات الرضائية أي الزنا والفساد بين عشية وضحاها وليتي فقيه وكتستدل بالدولة العثماني شنو غادي تقول لله والمسلمين.. ايوا غير القرآن”
وأضاف بنكيران مخاطبا وزير العدل: “السي وهبي ايلا مشيتي حتى دوزتي قانونك، الناس ايوليو يديرو شرع يديهوم،… لأنه الراجل اللي لقا مراتو مع وحد آخر ايلا مقتلوش بعضياتهم الله غالب”
وتابع قائلا “اش خصك العريان الفساد امولاي، قولينا بصراحة انا مكنآمتش بالقرآن وحداثي كنتبع داكشي الللي كيقوليلي المنظمات الدولية والحركات النسوية ديك الساعة مغنتافقوش معاك لكن أنحتارموك، ماشي بحال دابا مكنحتارموكش”
وأضاف زعيم “البيجيدي” قائلا: “مشيتي كتقول خاص العيالات والرجال يورثو بحال بحال، وايلا الراجل مات المرا تاخذ النص، واش باغي تخالف شرع الله”، مسترسلا بالقول “هذا كيدير لينا البهلونيات وغادي يخرب بيوتكم، وا العيالات، راه الرجال عفاريت ونتوما اللي غادي تخصلو”
12 تعليقات
واعطينا التيساع ابنكيران خصو خاتم خاصو الفساد شغلو هداك انت ماشي سيدي ربي كتحاسب الناس هذا لغلا احنا فيه انت هو احد مسبباته انت لحررتي اسعار النفط وخلتي الشركات يديرو في الناس للغاز انت لشرعتي لشركة اخنوش وغيرو امصو دم الناس واش كيسحاب ليك تنسينا سير كول السحت واتهنا ماغادي ننساو الملينات لكتنعم بيهم كل شهر الذئاب الملتحية
كلكم مسقيين من مغرفة وحدة
خاصنا عيد عدم الشغل والبيطالا
هل نسيتوا. ايامكم منين كنتوا في الحكومة لا يجد قنفود أملس كلكم سواي سوا
انت خربتيها قبل منو بتفقير الاسرة المغربية وتجويعها
اش من عيد الشغل فالمغريب هذشي غير تقليد الدول المتقدمة
شحال ديال اللعياقة او اللبروطوكول الله يخد فيكم الحق
الله يخد فيكم الحق خليتو الشعب المغربي اعلا الدس لاعمل لا افاق فقر او حرمان
الحمدالله علا نعمة الاسلام الدنيا عندها نهاية تسمح وتغفر ولاكن من سولت له نفسه حرمان هذا الشعب من حقوقهم ومتطلباتهم المعيشية سيعاقب عليه كل مسؤول يوم القيامة يوم لاظل الا ظله
عند الله تلتقي الخصوم الله يهديكم اعلا هد الوطن الحبيب
هدشي ديالك حامض عقنا بيك او اللمغاربة كيحتاسب الله علا كول خاين
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد مسؤول باغي يخرب المغريب الحبيب