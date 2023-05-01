للمرة الثانية.. سرقة مجوهرات بالملايين من محل بولغاري بباريس

هبة بريس - وكالات

اقتحم لصوص مسلّحون متجر بولغاري للمجوهرات الفاخرة بساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس في وضح النهار، السبت 29 أبريل 2023، وسرقوا قطعاً تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، وفق ما ذكرته الشرطة الفرنسية والنيابة العامة.

و أوضح مصدر في الشرطة نقلاً عن معلومات أولية، أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13.45 بالتوقيت المحلي (11.45 بتوقيت غرينتش).

وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيراً إلى أنهما أصابا حارس أمن.

صحيفة Le Parisien الفرنسية قالت إن مجرمَين مسلحين اقتحما متجر بولغاري للمجوهرات بينما كان شريك ثالث ينتظر في الخارج، حيث قاما أولاً بضرب حارس الأمن على رأسه بعقب سلاح قبل الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الجواهر، وأشارت إلى أنه وقت الحادث كان هناك نحو عشرة موظفين والعديد من العملاء في الموقع.

بينما قال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

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