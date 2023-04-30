بعد توقف لثلاث سنوات.. “سيام مكناس” يراهن على مليوني زائر في نسخة ماي

2023-04-30 / 19:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تستعد العاصمة الإسماعيلية مكناس لتنظيم النسخة الخامسة عشر من فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بعد توقف اضطراري لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

مكناس و منذ أسابيع رفعت نسق و وتيرة الإعداد و الاستعداد لواحد من أضخم التظاهرات و المعارض التي تحتضنها قارة إفريقيا، و شرعت سلطات المدينة مبكرا في تجهيز فضاءات العرض فضلا على الفضاءات التي ستحتضن الأنشطة الموازية ل “سيام” هذا العام.

و تعول اللجنة المنظمة لنسخة المعرض الدولي للفلاحة لهاته السنة على تحطيم كل الأرقام باستقطاب ما يربو عن مليوني زائر، من المهنيين و العارضين و العموم.

و تجهزت فنادق المدينة و كل الإقليم لاستقبال الوفود الزائرة، حيث يعتبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس فرصة لانتعاشة عدد من القطاعات في مقدمتها الفنادق و المطاعم و المقاهي و المهن الموسمية المتعلقة بالأنشطة الموازية للفعاليات الرسمية.

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