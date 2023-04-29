في 21 رحلة جوية.. بريطانيا أجلت 1888 شخصا من السودان

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن أجلت 1888 شخصا من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عمليات الإجلاء الثلاثاء وإن الرحلة الأخيرة تغادر قاعدة وادي سيدنا الجوية السبت.

وذكرت بريطانيا، الجمعة، أنها ستوقف إجلاء رعاياها وغيرهم من السودان مع تراجع الطلب على أماكن في طائراتها.

وتقدر الحكومة أن هناك نحو أربعة آلاف بريطاني في السودان.

وقتل المئات في السودان خلال الصراع الدائر منذ أسبوعين وتجلي بريطانيا رعاياها شأنها في ذلك شأن دول أخرى.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

أجلت القوات الأميركية دبلوماسيين أميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب السبت الماضي.

وقالت واشنطن، الاثنين، إن بضع عشرات من الأميركيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان، وإن عشرات آخرين عبروا عن رغبتهم في المغادرة. وقالت إنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

ونقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى مناطق آمنة، الثلاثاء الماضي، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون بالإضافة إلى الألمان.

وقالت الحكومة الفرنسية، الخميس، إنها أجلت 936 شخصا من السودان، مشيرة إلى أن من تم إجلاؤهم ليسوا فرنسيين فقط، بل هناك أيضا مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على “مساعدتها الجوهرية” في نقل 400 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى خارج السودان.

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