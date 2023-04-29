برشلونة المتصدر يمطر شباك ريال بيتيس برباعية نظيفة في الليغا

2023-04-29 / 21:48
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هبة بريس _ رياضة

اكتسح فريق برشلونة مرمى ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز رباعية برشلونة في هذه المباراة، كل من: أندريس كريستنسن، وروبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجيدو رودريجيز بالخطأ في مرماه في الدقائق 14 و36 و39 و82.

وبهذا الفوز الكبير، استعاد برشلونة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، رافعا رصيده إلى 79 نقطة، ليعزز صدارته لقمة الليجا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.

أما ريال بيتيس، فقد تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

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