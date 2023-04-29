سجن سطات يستحضر منجزات المندوبية العامة لإدارة السجون” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد مدير السجن المحلي عين علي مومن بمدينة سطات” خمري حميد” خلال كلمة له ألقاها صباح اليوم السبت بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ( أكد) على الدور الفعال والمحوري الذي تقوم به المندوبية العامة من أجل تحقيق الأمن العام وحماية المجتمع والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمعتقلين صونا لكرامتهم، تجسيدا للرؤية الملكية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونوه مدير سجن عين علي مومن، بالتضحيات الجسام التي يبذلها موظفو وموظفات القطاع خلال أدائهم لمهامهم النبيلة في حفظ الأمن والأمان داخل المؤسسات السجنية، والتي تنسجم ومضامين حقوق الانسان والمقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

حميد خمري الذي كان يتحدث أمام وفد رسمي يتقدمهم عامل الاقليم، استعرض الخطوات الأساسية التي تبنتها المديرية العامة لإصلاح القطاع بهدف إعادة الادماج وتطوير أدائه، وهي الرؤية التي التي اعتبرها المتحدث تحديا مهما يروم إعادة الهيكلة عبر ضخ دماء جديدة بنفس جديد وتدبير حديث ينبني على النتائج بدل التدبير القديم، وهي استراتيجية تكتسي أبعادا أكثر شمولية تهدف بالأساس إلى تطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج، والرفع من القدرات المؤسساتية للإدارة، بالإضافة إلى دمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.

وشدد مدير السجن المحلي عين مومن، على أن تحقيق هذه الأهداف، يبقى رهين بمدى تفاعل وانخراط كافة المتدخلين والشركاء، داعيا الجميع التفاعل الايجابي وتكريس المقاربة التشاركية أثناء تنزيل مختلف البرامج الهادفة ضمانا لحقوق وكرامة السجين.

ويذكر، أن الحفل كان مناسبة أيضا لتجسيد ثقافة الاعتراف من خلال توزيع العديد من الجوائز على بعض الموظفين والموظفات تحفيزا لهم للمضي قدما نخو تحقيق الأفضل.

كاميرا هبة بريس تابعت أطوار هذا الحفل ورصدت جانبا منه ضمن التغطية التالية:

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