الإمارات تعلن نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

2023-04-29 / 13:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم السبت، نجاح أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب على يد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن القاسمي تهنئته للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.

وأكد القاسمي أن “هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ موقعها الرائد في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا وأنه مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء”.

وشدد ولي عهد رأس الخيمة على أن سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنوانا لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل “مسبار الأمل”، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية.

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، أمس الجمعة، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.

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