الملك محمد السادس يحل بمدينة طنجة

هبة بريس _ الرباط

وصل الملك محمد السادس، الجمعة، إلى مدينة طنجة، في أول زيارة من نوعها منذ خمس سنوات، يرتقب أن تتميز بتدشين مجموعة المشاريع ذات الطابع التنموي.

وقد حجت حشود غفيرة من المواطنات والمواطنين إلى محيط المركز الاستشفائي الجامعي منذ صبيحة اليوم، لاستقبال ملك البلاد، الذي ينتظر أن يشرف على تدشين هذه المؤسسة الاستشفائية.

ومن المرتقب أن يشكل تدشين المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمنطقة اجزناية، أقوى أجندة هذه الزيارة الملكية، بالنظر إلى أهمية هذه المنشأة الصحية والاستشفائية ووقعها الإيجابي المأمول على القطاع الصحي بمنطقة شمال المغرب ككل.

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