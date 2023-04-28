إسبانيا.. موجة حر مبكرة مع درجات حرارة قياسية

هبة بريس - وكالات

تشهد إسبانيا موجة حر مبكرة بشكل استثنائي تبلغ ذروتها اعتبارا من الخميس، وهو وضع يقلق السلطات في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية إن “من المرجح أن تبلغ هذه الموجة ذروتها الجمعة”، متحدثة عن “درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو، وأرقام قياسية معممة لشهر أبريل”.

وفي حوالي الساعة 15,00 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت الحرارة إلى 38,7 درجات في قرطبة (جنوب) و37,8 درجات في إشبيلية، بحسب بيانات مصلحة الأرصاد الجوية التي عدلت توقعاتها بشكل طفيف بعدما كانت تحدثت عن 40 درجة في مطلع الأسبوع.

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