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أصيلة ..احباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

2023-04-27 / 13:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأصيلة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 900 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر القوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة السواحل على مستوى المنطقة الساحلية “خندقيين”، بالشريط الساحلي المحاذي لمدينة أصيلة، حيث أسفرت عن حجز ثلاثين رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها الإجمالي 900 كيلوغراما.

وتتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل رصد امتدادات هذه العملية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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