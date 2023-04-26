ماراطون الرمال.. محمد المرابطي يفوز بالمرحلة الرابعة

هبة بريس _ رياضة

توج العداء المغربي محمد المرابطي بالمرحلة الرابعة من النسخة السابعة والثلاثين لماراطون الرمال، والتي ربطت، اليوم الأربعاء، بين جبل الزيرك والجدايد على مسافة 90 كلم.

وفاز المرابطي بالمرحلة الثالثة بعدما قطع المسافة في زمن قدره 8 ساعات و14 دقيقة و39 ثانية، متبوعا بعزيز يشو الذي بتوقيت قدره، (8 س و 14 و45 ث) فيما حل رشيد المرابطي حامل لقب النسخة الماضية ثالثا، (8 س و 14 و 58 ث).

وعبر المرابطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته بالفوز بهذه المرحلة التي كانت صعبة كونها أطول مراحل الماراطون، مبرزا أنه أخذ سيطر منذ البداية على السباق.

من جهته، قال عزيز يشو الذي حل في المرتبة الثانية، في تصريح مماثل، “لا زال لدي الكثير لأقدمه في المرحلة الخامسة، وبإمكاني المنافسة على اللقب، مؤكدا جاهزيته البدنية وانه لن يستسلم”.

يُشار إلى أن المرحلة الخامسة، التي ستجرى بعد غد الجمعة، وهي المرحلة الحاسمة في تحديد الفائز باللقب، ستربط بين الجدايد وكرسي ديال زايد على مسافة 42.2 كلم، وهي أطول مراحل هذا المراتون. كما أن عدد المنسحبين من الماراثون بلغ إلى غاية المرحلة الثالثة 125 متسابقة ومتسابق، حيث انسحب 31 بعد المرحلة الأولى و94 بعد الثانية، و85 بعد مرحلة أمس ( الثالثة).

يذكر أن دورة هذه السنة، المتواصلة إلى غاية 1 ماي المقبل، تعرف مشاركة 1085 متباريا يمثلون 54 بلدا.

ويشكل ماراطون الرمال، موعدا سنويا يجمع العديد من المشاركين من مختلف القارات، من هواة رياضات المغامرة والتحمل.

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