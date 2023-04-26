“أتلتيكو” يستغل سقوط الريال ويستعيد توازنه

هبة بريس _ رياضة

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الوقت المناسب وحقق فوزاً مهماً على ضيفه ريال مايوركا 3-1، مستغلاً الخسارة القاسية لجاره اللدود ريال مدريد ليقلّص الفارق معه إلى نقطتين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم الأربعاء.

وبهذا الفوز، عاد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه بهدف نظيف أمام برشلونة المتصدّر في المرحلة الماضية، وحقق الإفادة الكاملة من الخسارة المذلّة لريال مدريد أمام جيرونا 2-4 الثلاثاء.

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