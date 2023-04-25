برباعية كاستيانوس.. جيرونا يهين”الريال” في الليغا

2023-04-25 / 20:25
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هبة بريس _ رياضة

قاد النجم الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس فريقه جيرونا لاكتساح ضيفه ريال مدريد 4-2 في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وسجّل فالنتين كاستيانوس “سوبر هاتريك”، في الدقائق 12 و24 و46 و62 ، وقاد فريقه جيرونا لتحقيق فوز ثمين.

فيما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور (34) ولوكاس فاسكيز (85) هدفي الفريق الملكي في المباراة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة الذي يلعب الأربعاء أمام مضيفه رايو فاييكانو، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

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