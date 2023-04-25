Vitalia Diatchenko of Russia hits a return to Maria Sakkari of Greece during their women's first round singles match at the Adelaide International tennis tournament in Adelaide on January 14, 2020. (Photo by Brenton EDWARDS / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

كانت ستغادر القاهرة.. منع لاعب روسية من صعود طائرة ركاب بولندية

2023-04-25 / 19:58
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هبة بريس _ رياضة

منعت شركة الطيران الوطنية البولندية، الثلاثاء، لاعبة التنس الروسية، فيتاليا دياتشينكو (32 عاما)، من الصعود على متن إحدى طائراتها، معللة قرارها بالقيود التي فرضتها وارسو على تنقل المواطنين الروس على خلفية غزو أوكرانيا، وفق فرانس برس.

وقالت دياتشينكو على وسائل التواصل الاجتماعي إنها مُنعت من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البولندية من القاهرة إلى نيس، عبر وارسو، بسبب جنسيتها، مما أجبرها على التغيب عن دورة في فرنسا.

وأكدت شركة الخطوط الجوية البولندية في بيان أنه “لا يمكنها قبول مواطن من الاتحاد الروسي على متن رحلتها”.

وتشمل القيود المفروضة على حركة المواطنين الروس “معابر المطارات، بما يتعلق بمواطني الاتحاد الروسي المسافرين من خارج منطقة تأشيرات الدخول شنغن”.

وفرضت وارسو، الداعمة الرئيسة لكييف، قيودا على السفر في سبتمبر الماضي كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن دياتشينكو، المصنفة 250 عالميا، قولها إنها “ظلت عالقة لمدة 18 ساعة في مطار القاهرة”، ولذا اضطرت للانسحاب من دورة لكرة المضرب في كورسيكا.

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