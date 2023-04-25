حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

2023-04-25 / 19:21
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هبة بريس _ الرباط

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2408 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1709 حوادث سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 27 ألفا و04 مخالفات، وإنجاز 4 آلاف و283 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 22 ألفا و721 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و771 ألفا و075 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي ألفين و961 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4 آلاف و283 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 65 مركبة.

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