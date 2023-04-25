Tottenham Hotspur's English striker Harry Kane (3R) talks with Tottenham Hotspur's Spanish defender Pedro Porro and teammates after they conceded a fifth goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Tottenham Hotspur at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on April 23, 2023. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

بعد الهزيمة بسداسية.. لاعبو توتنهام يعيدون ثمن التذاكر للجماهير

2023-04-25 / 18:40
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هبة بريس _ رياضة

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعبي الفريق سيعيدون قيمة تذاكر مباراة انتهت بهزيمة منكرة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك إلى مشجعي النادي.

واعتذر اللاعبون كذلك عن أدائهم، وقالوا إنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لتصحيح المسار، حيث يقاتل الفريق لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل ست مباريات من النهاية.

وأدت الهزيمة أيضا إلى إقالة المدرب المؤقت كريستيان ستيليني، الاثنين، حيث تولى رايان ميسون المسؤولية حتى التعاقد مع مدرب دائم.

وقال لاعبو توتنهام في بيان للمشجعين “كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم.. نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف، لكن صدقونا، هزيمة كهذه تؤلمنا جميعا”.

وأضاف البيان: “نقدر دعمكم، داخل وخارج الملعب. ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين برد قيمة تذاكر المباراة التي أقيمت في سانت جيمس بارك. نعلم أن هذا لن يغير شيئا مما حدث يوم الأحد لكننا سنفعل كل شيء لتصحيح الأمور أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس، وسيعني وقوف الجماهير معنا مرة أخرى الكثير بالنسبة لنا”.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة بفارق ست نقاط عن يونايتد صاحب المركز الرابع لكنه لعب مباراتين أكثر.

وأطلق توتنهام أيضا مجلسا استشاريا جديدا للجماهير، لضمان إبلاغ قاعدة المشجعين بقرارات النادي.

وسيجتمع المجلس أربع مرات سنويا، وسيحضر أحد ممثليه اجتماعات مجلس إدارة النادي أربع مرات سنويا، بينما سيتم إنشاء مجموعات عمل للتركيز على القضايا التي تهم المشجعين

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