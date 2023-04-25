شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

اهتز حي التشارك بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره.

وفي تصريح ل”هبة بريس”، كشف والد “المتهم”، أن ابنه دخل في شجار مع الهالك وبعض أبناء الحي الذين اعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يحمل سكين من الحجم الكبير ويوجه ضربة قاتلة للهالك.

وحمل والد الهالك، مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة مسؤولية الجريمة، لافتا أن أبناء الحي أصبحوا عرضة للضياع وارتكاب الجرائم بسبب هذه الممنوعات.

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