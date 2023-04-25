نفاذ تذاكر “دونور” دقائق بعد طرحها للبيع يغضب أنصار الوداد و الرجاء

2023-04-25 / 10:03
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هبة بريس ـ رياضة 

تفاجأ عدد كبير من عشاق الوداد و الرجاء بإعلان المنصة الخاصة ببيع تذاكر مباريات الناديين عن نفاذ تذاكر مبارتي عصبة الأبطال المبرمجة نهاية هذا الأسبوع.

و لم يستسغ أنصار الوداد إعلان منصة البيع عن نفاذ تذاكر مباراة فريقهم أمام سيمبا التانزاني، و هو الأمر ذاته الذي قوبل به إعلان نفاذ تذاكر قمة الرجاء و الأهلي المصري من طرف مناصري الفريق الأخضر.

و عبر مشجعو الناديين، الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على تذكرة حضور المبارتين، عن امتعاضهم من طريقة بيع التذاكر في تلك المنصة، خاصة أنها سبق و كانت محط انتقادات كثيرة في فترات سابقة.

و استغرب المشجعون من كيفية نفاذ قرابة 35 ألف تذكرة في دقائق معدودة، حيث و بمجرد وضع التذاكر في منصة البيع الإلكترونية تم إعلان نفاذ التذاكر حتى قبل أن يتمكن متصفحو الموقع من استكمال تسجيل كافة البيانات للحصول على تذكرتهم و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل نشاط السوق السوداء بشكل كبير موازاة مع ذلك.

*الصورة من الأرشيف

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