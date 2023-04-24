الحسيمة.. إحباط عملية للهجرة السرية

2023-04-24 / 15:12
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري، من إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف صاحب مركب تقليدي للصيد البحري، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية على مستوى الشريط الساحلي بمنطقة “سيدي عابد” ضواحي مدينة الحسيمة، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة ستة مرشحين، وهم بصدد تنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، فضلا عن حجز قارب الصيد التقليدي الذي يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية كما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين المفترضين في تنظيم هذا النشاط الإجرامي.

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