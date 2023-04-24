العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

هبة بريس - البيضاء

عرفت منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، استنفارا أمنيا بسبب العثور على جثة شاب.

وحسب شهود عيان، فقد تفاجأ ساكنة الحي صباح يومه الإثنين، بالعثور على جثة شاب متشرد معروف بالمنطقة هامدة في ظروف مجهولة.

وأضاف ذات الشهود في تصريحات لهبة بريس، أن الهالك شاب ابن مدينة فاس، وانتقل قبل مدة إلى منطقة درب السلطان بالبيضاء، لافتين أنه يعيش متشردا بالحي كما أن الساكنة لا تبخل في مساعدته وتقديم الأكل واللباس له.

وعن تفاصيل الواقعة، لفت أحد الشهود، أن الهالك قد دخل في شجار مع مهاجر افريقي قبل العثور عليه متوفيا، مضيفا أن “المشتبه فيه” اختفى والمصالح الأمنية قد باشرت عملية البحث عنه.

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