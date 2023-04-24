العثور على جث.ة شاب بالبيضاء.. والساكنة تتهم مهاجرا إفريقيا

2023-04-24 / 10:23
0
هبة بريس - البيضاء

عرفت منطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، استنفارا أمنيا بسبب العثور على جثة شاب.

وحسب شهود عيان، فقد تفاجأ ساكنة الحي صباح يومه الإثنين، بالعثور على جثة شاب متشرد معروف بالمنطقة هامدة في ظروف مجهولة.

وأضاف ذات الشهود في تصريحات لهبة بريس، أن الهالك شاب ابن مدينة فاس، وانتقل قبل مدة إلى منطقة درب السلطان بالبيضاء، لافتين أنه يعيش متشردا بالحي كما أن الساكنة لا تبخل في مساعدته وتقديم الأكل واللباس له.

وعن تفاصيل الواقعة، لفت أحد الشهود، أن الهالك قد دخل في شجار مع مهاجر افريقي قبل العثور عليه متوفيا، مضيفا أن “المشتبه فيه” اختفى والمصالح الأمنية قد باشرت عملية البحث عنه.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

2023-04-24 / 08:14
Photo of اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

اندلاع حريق بفضاء للألعاب بطنجة

2023-04-23 / 20:14
Photo of خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

خنزير بري يتسبب في وفاة عون سلطة نواحي تيزنيت

2023-04-22 / 22:03
Photo of جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

جريمة قت.ل تهز سوق الأربعاء.. والأمن يعتقل الجناة

2023-04-21 / 13:16
Photo of البيضاء.. توقيف شخص بحوزته أزيد من طنين من مخدر الشيرا

البيضاء.. توقيف شخص بحوزته أزيد من طنين من مخدر…

2023-04-21 / 09:12
Photo of الرحامنة: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الرحامنة: مصرع شخص وإصابة 22 آخرين إثر انقلاب حافلة…

2023-04-20 / 13:21
Photo of العثور بطانطان على مواطنة إيفوارية وطفليها كانوا في عداد المفقودين

العثور بطانطان على مواطنة إيفوارية وطفليها كانوا في عداد…

2023-04-19 / 20:53
Photo of 19 ق.تيلا و2396 جريحا.. حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

19 ق.تيلا و2396 جريحا.. حصيلة حوادث السير خلال أسبوع

2023-04-19 / 15:01
Photo of مجلس الرميلي يخصص 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء الأسواق بالبيضاء

مجلس الرميلي يخصص 20 مليار سنتيم لتطوير و إنشاء…

2023-04-19 / 14:17
Photo of حافلة ألزا تصدم حافلة للنقل المدرسي بالدار البيضاء

حافلة ألزا تصدم حافلة للنقل المدرسي بالدار البيضاء

2023-04-18 / 15:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق