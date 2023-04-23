فرنسا بدأت عملية إجلاء رعاياها من السودان

هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، أن باريس بدأت بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان.

وقالت الخارجية الفرنسية إن عمليات الإجلاء ستشمل رعايا من دول أخرى حليفة.

ويأتي ذلك، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء موظفي سفارتها وعائلاتهم، صباح اليوم من السودان.

وعملت دول عدة على إجلاء رعاياها من السودان بعدما دخلت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسبوعها الثاني، وفشل تطبيق الهدنة المؤقتة المعلنة.

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