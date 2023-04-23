ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح رونالدو

هبة بريس

في مقابلة نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قص ثورنلي عدة حكايات جمعته بالنجم البرتغالي أثناء جلسات التدليك خلال فترة “الدون” الأولى في مانشستر ما بين 2003 و2009.

وقال ثورنلي: “كان رونالدو يقوم بالجلسة ونشاهد برنامج إكس فاكتور ثم سألني من تلك الفتاة، قلت له داني مينوج، شقيقة كايلي، طلب مني العثور على رقمها، وخلال بضعة أيام جئت به فعلا، خرجا معا عدة مرات ولكن لم يتطور الأمر”.

وأضاف المدلك: “مرة أخرى بعد أربعة أو خمسة أشهر كنا نشاهد إكس فاكتور وكريستيانو كان في طريقه للرحيل إلى ريال مدريد، وكنا ندرك مغادرته للنادي بنهاية الموسم”.

وتابع ثورنلي: “يظهر فريق بوسي كات دولز، وسألني رونالدو: من هذه الفتاة؟.. وكانت كيمبرلي وايت”.

وتابع ثورنلي: “طلب مني الحصول على رقم هاتفها، لكنني فكرت وقلت له: ما الذي سيعود عليّ نظير ذلك؟ فأنا أملك أرقام الكثير من الفتيات في كل مكان، ولا أستفيد من ذلك، لكن رونالدو قال لي: هل تعجبك سيارتي؟”.

كما أشار ثورنلي إلى وعد رونالدو له ببيع سيارته البورش له بنصف ثمنها، قبل أن يضيف: “لم يستغرق الأمر سوى 10 دقائق حتى حصلت على رقم هاتفها”.

ومع نهاية الموسم، لم ينس المدلك اتفاقه مع الأسطورة البرتغالي وذكره بذلك، ليفي رونالدو بوعده ويمنحه السيارة مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، علما بأن سعرها الحقيقي هو 60 ألفا.

وأكد ثورنلي أنه باع السيارة في اليوم التالي مقابل 60 ألف جنيه إسترليني.

وكان رونالدو قد رحل بالفعل عن مانشستر يونايتد في العام 2009 لينضم لنادي ريال مدريد الذي قضى معه تسعة مواسم لينتقل بعدها إلى يوفنتوس قبل أن يعود لمانشستر يونايتد صيف 2021 ومنه انتقل إلى فريقه الحالي النصر السعودي.

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