الصيد البحري: ارتفاع في الكميات المفرغة بنسبة 9%

هبة بريس

بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة للصيد البحري (الصيد الساحلي والتقليدي) 210.703 طنا برسم الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 .

وأوضح المكتب الوطني للصيد (ONP) في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت أكثر من 2,918 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقابل 2,905 مليار درهم قبل سنة.

وحسب الأصناف، أظهرت الكميات المفرغة من الطحالب البحرية والمحار والقشريات والأسماك البيضاء والأسماك السطحية زيادات على التوالي بنسبة 51٪ إلى 4091 طنا، و51٪ إلى 46 طنا، و39٪ إلى 2563 طنا، و22٪ إلى 25738 طنا، و13٪ ( 158.722 طنا).

وحسب الموانئء، فإن الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت ما مجموعه 4974 طنا على مستوى موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم مارس 2023، بانخفاض 13٪ من حيث القيمة (زائد 9٪ من حيث الحجم).

أما الكميات المفرغة على مستوى الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي فقد ارتفعت من حيث الحجم، بنسبة 9٪ لتصل إلى 205.729 طنا، وبلغت قيمتها أكثر من 2,716 مليار درهم.

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