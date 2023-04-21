اغتيال خطيب العيد في شبوة اليمنية.

2023-04-21 / 21:22
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هبة بريس _ وكالات من

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الشيخ عبد الله الباني، خطيب صلاة العيد بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، فيما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بضبط الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.

وقال وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، في تغريدة: “تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوة الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد”، دون تفاصيل

والشيخ الباني يشغل منصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب “التجمع اليمني للإصلاح” (أكبر حزب إسلامي باليمن).

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