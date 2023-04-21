قرعة مونديال الشباب تضع تونس والعراق في مجموعة واحدة

2023-04-21 / 18:51
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هبة بريس _ رياضة

جرت اليوم الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية مراسم سحب قرعة كأس العالم تحت 20 عاما والتي وضعت المنتخبين العراقي والتونسي في المجموعة الخامسة.

ووقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلا من ماليزيا في مجموعة سهلة للغاية لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبيا هي أوزبكستان، وغواتيمالا ونيوزيلندا.

والأمر ذاته ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية، وغامبيا، وهندوراس.

وجاءت إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت أيضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وأسفرت قرعة مونديال الشباب عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الأرجنتين – أوزبكستان – غواتيمالا – نيوزيلندا.
المجموعة الثانية: الولايات المتحدة – الإكوادور – فيجي – سلوفاكيا.
المجموعة الثالثة: السنغال -اليابان – إسرائيل – كولومبيا.
المجموعة الرابعة: إيطاليا – البرازيل – نيجيريا – جمهورية الدومنيكان.
المجموعة الخامسة: أوروغواي – العراق – إنكلترا – تونس.
المجموعة السادسة: فرنسا – كوريا الجنوبية – غامبيا- هندوراس.

وتستضيف الأرجنتين البطولة انطلاقاً من الـ20 من مايو القادم وحتى الحادي عشر من يونيو 2023.

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