حادثة “تنمر” تطيح بنائب رئيس الوزراء البريطاني

2023-04-21 / 17:57
0
هبة بريس _ متابعة

أعلن نائب رئيس وزراء بريطانيا دومينيك راب استقالته، الجمعة 21 أبريل 2023، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفاً له قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية التي يبدو أنّها ستكون صعبة على المحافظين.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن تحقيقاً مستقلاً خلص إلى أنّ راب، وهو وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة وكتب راب في هذه الرسالة الموجّهة إلى سوناك: “أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم”.

وأضاف: “لقد طلبتُ هذا التحقيق وتعهدتُ بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً كانت”، مؤكّداً: “أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي”.

وقبِل سوناك هذه الاستقالة، وأعرب في رسالة وجهها إلى وزيره السابق، عن “حزنه الشديد”، مشيداً بسنوات خدمة راب في حكومات مختلفة، دون التشكيك في سلوكياته

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في ألمانيا

إضراب في قطاع السكك الحديدية يشل حركة النقل في…

2023-04-21 / 18:14
Photo of بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2023-04-21 / 17:12
Photo of الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

الانقسام يحرم الليبيين من الاحتفال بالعيد معا

2023-04-21 / 16:33
Photo of على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

على طريقتهما.. الجيش والدعم السريع يهنئان الشعب السوداني بالعيد

2023-04-21 / 15:21
Photo of 120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

2023-04-21 / 13:33
Photo of كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

كيف يؤثر “تيك توك” على صحتنا العقلية؟

2023-04-21 / 11:48
Photo of أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

أكثر من 4 ملايين فلسطيني صلوا بالمسجد الأقصى خلال…

2023-04-21 / 11:08
Photo of الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في اشتباكات السودان

الصحة العالمية: أكثر من 400 قت.يل و3500 جريح في…

2023-04-21 / 10:50
Photo of ماسك ينفذ وعده.. مبابي ورونالدو وصلاح يخسرون العلامة الزرقاء

ماسك ينفذ وعده.. مبابي ورونالدو وصلاح يخسرون العلامة الزرقاء

2023-04-21 / 09:47
Photo of ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

ترامب: كيم شخص ذكي وعديم الرحمة

2023-04-21 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق