فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك

2023-04-21 / 17:12
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هبة بريس _ وكالات

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنا ارتباط المسلمين في روسيا بالتقاليد التاريخية المرتبطة بالأسرة والدين والثقافة التي تعود إلى قرون، وقيامهم بتربية أبنائهم على هذه القيم والمبادئ.
وجاء في نص التهنئة: “يطيب لي أن أشير إلى أن المسلمين في بلادنا يحترمون التقاليد الأبوية التاريخية والدينية والثقافية التي تعود إلى قرون، ويحثون الشباب عليها”.

وأضاف الرئيس الروسي في نص التهنئة، إن “حياة الأمة الإسلامية مليئة بالحسنات والواجبات، ويتطور تفاعلها مع المؤسسات الحكومية والعامة بنشاط، ويتم إيلاء الاهتمام الدؤوب للمبادرات التربوية والتعليمية والخيرية

ويذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

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