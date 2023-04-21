120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

هبة بريس - وكالات

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 120 ألف مصل أدوا صلاة العيد بالمسجد.

وبدأ توافد الفلسطينيين إلى المسجد منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد.

ووزع فلسطينيون الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال، في محيط البلدة القديمة وأزقتها بالقدس.

وشهدت شوارع مدينة القدس أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد.

ومع انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

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